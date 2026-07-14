Sanità il Lazio capofila nazionale nella lotta alla endometriosi Rotondi | Le pazienti non saranno più sole
La Regione Lazio ha annunciato di aver rafforzato le iniziative contro l'endometriosi, affermando di essere al centro delle azioni nazionali. Il rappresentante regionale ha dichiarato che le pazienti non saranno più sole e che i medici avranno un supporto più strutturato per diagnosi e trattamento. La Regione ha inoltre sottolineato l'importanza di un approccio organizzato e sinergico per affrontare la malattia.
La Regione Lazio si conferma capofila e laboratorio nella lotta alla endometriosi. “Le pazienti non saranno più sole a lottare con la malattia, i medici avranno un supporto sanitario, organizzativo e sinergico, funzionale a diagnosticarla, attenuarla. E l’aiuto della scienza per giungere in futuro a guarirla”. Cos ì Marika Rotondi consigliera regionale di Fratelli d’Italia, soddisfatta del varo del Piano Regionale per la presa in carico delle pazienti colpite da endometriosi. “Si concretizza – si legge in una nota stampa – un obiettivo prioritario del mio mandato. Condiviso e sostenuto con determinazione dal presidente Francesco Rocca. E la Regione Lazio si candida al ruolo di capofila nazionale nell’assistenza alle donne che ne sono affette. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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