Sanità il Lazio capofila nazionale nella lotta alla endometriosi Rotondi | Le pazienti non saranno più sole

Notizia in breve

La Regione Lazio ha annunciato di aver rafforzato le iniziative contro l'endometriosi, affermando di essere al centro delle azioni nazionali. Il rappresentante regionale ha dichiarato che le pazienti non saranno più sole e che i medici avranno un supporto più strutturato per diagnosi e trattamento. La Regione ha inoltre sottolineato l'importanza di un approccio organizzato e sinergico per affrontare la malattia.