Nel Lazio è stato approvato un Piano regionale per la gestione delle pazienti con endometriosi. Il progetto prevede una rete strutturata di centri territoriali e ospedalieri collegati tra loro, con l’obiettivo di seguire le donne dall’accesso alla diagnosi fino alla cura. La strategia coinvolge diverse strutture sanitarie per garantire un percorso continuo e coordinato. La misura mira a migliorare l’assistenza alle pazienti affette da questa patologia, facilitando l’accesso ai servizi specializzati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una rete strutturata, con centri territoriali e ospedalieri collegati tra loro, per accompagnare le donne lungo l’intero percorso di diagnosi e cura. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio prende il via il Piano di Rete Regionale per la gestione delle pazienti affette da endometriosi, provvedimento destinato a riorganizzare l’assistenza attraverso un modello integrato e multidisciplinare. A sottolineare la portata dell’iniziativa è Orlando Angelo Tripodi, vicepresidente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio e rappresentante di Forza Italia, promotore della legge. Tripodi: «La paziente non sarà più lasciata sola». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Endometriosi, nel Lazio approvato il Piano regionale per la presa in carico delle pazienti

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