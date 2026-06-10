Le associazioni dei pazienti chiedono un ascolto più attento alle esigenze di chi vive con malattie croniche. Ritengono che la sanità debba garantire un accesso uniforme su tutto il territorio nazionale e rispondere alle necessità specifiche di questi pazienti. La richiesta si concentra sulla necessità di interventi che migliorino l’efficienza e l’equità del sistema sanitario pubblico. Le proposte mirano a rafforzare il ruolo delle associazioni nel dialogo con le istituzioni e a favorire un’attenzione più concreta alle problematiche quotidiane di chi ha bisogni di cure continue.

“Dobbiamo ascoltare le associazioni che rappresentano i problemi di chi è malato cronico, per fare in modo che la sanità sia giusta, cioè uguale su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto che sappia rispondere alle necessità di questi pazienti”. Giustizia ed equità sono parole importanti per Ylenia Lucaselli, membro della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, intervenuta alla terza edizione della piattaforma istituzionale di Lilly ‘Relazioni’, un appuntamento che ha permesso ai rappresentati di 16 associazioni rappresentative di oltre 20 milioni di pazienti di incontrare i rappresentanti delle istituzioni e di governo al MoMeC di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Per una sanità più giusta, le priorità delle Associazioni dei pazienti

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