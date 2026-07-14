Il 26 luglio e tra il 14 e il 15 agosto, i laboratori Artemisia offriranno servizi gratuiti dedicati alla tutela e alla prevenzione degli anziani. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Artemisia e dalla rete Artemisia Lab, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per le persone più fragili. La proposta mira a sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura degli anziani, sottolineando la necessità di interventi di prevenzione e sostegno.

“Io mando un allarme: pensiamo agli anziani, perché tutti diventiamo anziani e non sappiamo cosa la vita ci riserva dietro l’angolo. Per questo la ‘Fondazione Artemisia’ e la rete ‘Artemisia Lab’ vogliono costruire un punto di riferimento e di forza per chi soffre, per chi è debole e per chi ha problemi”. Questo l’appello che Mariastella Giorlandino, amministratrice della rete dei centri clinico diagnostici ‘ Artemisia Lab ‘ e presidente della ‘Fondazione Artemisia ETS’, lancia dai microfoni di LaPresse per tenere alta l’attenzione del comparto sanitario in questo periodo dell’anno sulle fasce deboli e, in particolar modo, su quella degli anziani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità, Giorlandino: “26 luglio e 14-15 agosto laboratori Artemisia gratis per tutela e prevenzione anziani”

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