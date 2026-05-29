Un'azienda nel settore sanitario ha avviato un progetto che punta a valorizzare l’assistenza umana e l’eccellenza clinica. La struttura si distingue per l’approccio incentrato sulle persone, con un’organizzazione che si basa sulla passione e sulla dedizione del personale. La realtà ha iniziato a operare con l’obiettivo di offrire servizi di qualità, differenziandosi dai dati e dalle statistiche che spesso caratterizzano il settore. La presenza di un team motivato si combina con l’attenzione alle esigenze dei pazienti.

In un tempo in cui la sanità viene spesso raccontata attraverso numeri, liste d'attesa e bilanci, esistono realtà che affondano le proprie radici in una storia diversa, fatta di passione, determinazione e attenzione verso il prossimo. È questa la storia di ArtemisiaLab, una rete di centri sanitari costruita negli anni dalla dottoressa Mariastella Giorlandino, che ha trasformato una visione personale in un modello capace di coniugare innovazione medica e vicinanza umana. Alla base della crescita di ArtemisiaLab non c'è stata soltanto la volontà di offrire prestazioni diagnostiche e specialistiche di alto livello, ma anche l'idea che la salute non possa essere separata dall'ascolto e dall'accoglienza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Artemisia Lab, la sanità che nasce dalla passione: la visione di Mariastella Giorlandino tra eccellenza e attenzione alle persone

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