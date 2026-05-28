A Roma il convegno sul tumore del pancreas | Artemisia Lab e la dottssa Mariastella Giorlandino in prima linea nella prevenzione

Oggi alle 17, nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio a Roma, si svolge il convegno “Tumore del Pancreas: dalla prevenzione alla sorveglianza”. L'evento è organizzato da Artemisia Lab in collaborazione con Unipancreas e si concentra su temi legati alla prevenzione e alla sorveglianza della malattia. Tra i relatori figura la dottoressa Mariastella Giorlandino.

Si terrà oggi, giovedì 28 maggio alle ore 17, nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Campidoglio, il convegno “Tumore del Pancreas: dalla prevenzione alla sorveglianza”, promosso da Artemisia Lab in collaborazione con Unipancreas. L'iniziativa sarà dedicata alla presentazione del Vademecum sul tumore del pancreas rivolto ai medici di medicina generale, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, diagnosi precoce e monitoraggio di una delle patologie oncologiche più complesse e aggressive. Protagonista dell'appuntamento sarà la dott.ssa Mariastella Giorlandino, fondatrice di Artemisia Lab, da anni impegnata nella promozione della medicina preventiva, dell'innovazione diagnostica e della sensibilizzazione sui temi della salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Roma il convegno sul tumore del pancreas: Artemisia Lab e la dott.ssa Mariastella Giorlandino in prima linea nella prevenzione

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