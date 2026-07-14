Il 9 luglio a Bruxelles si è concluso il progetto Prophet, dedicato alla prevenzione sanitaria personalizzata. Durante l’evento, sono stati illustrati i risultati del progetto, che mira a sviluppare una strategia europea per la prevenzione su misura. La roadmap elaborata si concentra su tecnologie e metodi innovativi per individuare e gestire i rischi sanitari. Il progetto coinvolge diversi attori del settore e punta a integrare le nuove soluzioni nel sistema sanitario europeo.

Il 9 luglio a Bruxelles si è tenuto l’evento conclusivo di Prophet (Personalized prevention roadmap for the future healthcare), un progetto di rilevanza internazionale coordinato dalla professoressa Stefania Boccia, ordinario di Igiene generale e applicata e direttrice del dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Durante l’incontro, sono stati riuniti rappresentanti della Commissione Europea, organizzazioni internazionali, stakeholder e alcuni Stati membri per discutere le azioni prioritarie necessarie per l’implementazione della prevenzione personalizzata nei sistemi sanitari europei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Cattolica, prevenzione personalizzata, “Prophet” traccia la roadmap per il futuro europeo

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