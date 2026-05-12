Libia vertice a Tunisi | si traccia la roadmap per le elezioni

A Tunisi si è svolto un vertice internazionale dedicato alla Libia, durante il quale sono stati definiti i passaggi principali per organizzare le prossime elezioni nel paese. La discussione ha riguardato tre elementi fondamentali stabiliti dalla nuova roadmap delle Nazioni Unite. Inoltre, si è parlato di come il formato 4+4 possa contribuire a superare il blocco politico che si era creato nel 2021.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali sono i tre pilastri fondamentali della nuova roadmap UN?. Come potrà il formato 4+4 superare lo stallo politico del 2021?. Perché gli accordi tecnici rischiano di non bastare per le fazioni?. Cosa deciderà il banco di prova previsto per l'inizio di giugno?.? In Breve Vertice di Tunisi segue gli accordi del 29 aprile stabiliti a Roma.. Stallo elettorale derivante dal fallimento delle consultazioni di dicembre 2021.. Prossimo banco di prova per la roadmap fissato per l'inizio di giugno.. Obiettivi UN: sistema elettorale, governo unitario e dialogo con la società civile.. La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha ospitato oggi a Tunisi una sessione del formato 4+4 per definire i primi due passaggi della roadmap elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libia, vertice a Tunisi: si traccia la roadmap per le elezioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus: Comolli traccia la roadmapCon l’inibizione terminata e il rinnovo di Luciano Spalletti praticamente in dirittura d’arrivo, Damien Comolli ha tracciato la roadmap dei prossimi... Macerata: Lega in crisi, vertice esplosivo per le elezioniIl fronte del centrodestra a Macerata si prepara per un vertice decisivo che potrebbe definire le sorti della campagna elettorale in vista delle...