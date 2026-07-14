Sangue in via Shakespeare morti prima delle vacanze Oggi l’autopsia sui coniugi

Bologna, 14 luglio 2026 – Gianna aveva solo Roberto nella sua vita. E Roberto aveva solo Gianna. Uniti, anche nel dramma emotivo e psicologico che si celava dietro la malattia. Malattia che la coppia, quando la 86enne mesi fa si era spezzata il femore ed era rimasta allettata per diverso tempo, ha cercato di affrontare sempre insieme. Ma senza fare i conti, probabilmente, con la più grande nemica dell’infermità: la solitudine. Una solitudine nel dolore, che avrebbe portato infine Roberto Rizzioli, 81 anni, a compiere l’estremo gesto. A sparare due colpi di pistola alla moglie Gianna Galletti, per poi rivolgersi l’arma contro e fare ancora fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Macbeth, de William Shakespeare | Cuidado com as meias verdades

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