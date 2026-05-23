Le salme dei quattro sub morti nelle Maldive arriveranno oggi intorno alle 13 all’aeroporto di Malpensa a bordo di un volo Turkish Airlines. Lunedì si terrà la prima autopsia sui corpi, che sono stati recuperati nelle acque dell’atollo di Vaavu. La procedura si svolgerà presso un istituto di medicina legale. La polizia sta seguendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Sono attese oggi intorno alle 13 all’aeroporto di Malpensa, su un volo Turkish Airlines, le salme dei quattro sub morti alle Maldive durante l’escursione nelle acque dell’atollo di Vaavu. Si tratta di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese. Una volta rientrati in Italia, sui corpi sarà disposta l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della tragedia avvenuta durante l’immersione. Gli esami autoptici potrebbero infatti fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto in mare.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maldive, oggi il rientro delle salme a Malpensa. Lunedì la prima autopsia

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