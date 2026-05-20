maldive il dramma dei sub nei video delle loro gopro recuperati 2 corpi oggi la prima autopsia in italia

Nelle acque delle Maldive, sono stati recuperati due corpi di sub italiani all’interno di una grotta, dopo l’intervento di tre specialisti finlandesi che hanno operato ieri. Oggi è stata eseguita in Italia la prima autopsia sui corpi, mentre proseguono le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. I quattro sub, coinvolti in un incidente durante un’immersione, erano scomparsi nel corso di un’immersione in una zona remota dell’atollo. Le autorità locali e italiane coordinano le ricerche e le analisi.

Come avevano promesso, i tre specialisti finlandesi ieri sono riusciti a recuperare i corpi di due dei quattro sub italiani ancora all’interno della grotta alle Maldive. Si è trattato di un’operazione complicata, condotta all’interno di un angusto cunicolo, che si dirama dalla seconda caverna, in cui è arduo muoversi, soprattutto se si deve trasportare un corpo, con la relativa attrezzatura. Una volta riportate su, a circa 30 metri di profondità, le due salme sono state consegnate ai sommozzatori delle Forze di difesa nazionale maldiviane. I due corpi sono di Monica Montefalcone, 51 anni, biologa marina e docente di Ecologia all’Università di Genova, e Federico Gualtieri, 31, anch’egli biologo marino, laureato nell’ateneo ligure. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Maldive, il dramma dei sub nei video delle loro GoPro. Recuperati 2 corpi, oggi la prima autopsia

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Queste 2 notizie raccontano bene della crisi del giornalismo italiano all'interno della più vasta crisi dell'informazione mondiale. Se il dramma delle Maldive non fosse appunto un dramma ci sarebbe da chiosare mandateci una attrice hard o degli amici ubriachi x.com

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