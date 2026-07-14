Al porto della Spezia sono state sequestrate oltre 5.300 paia di sandali da donna. Le calzature contenevano cadmio e nichel, sostanze vietate dai regolamenti europei. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo delle autorità doganali e di sicurezza. Le calzature erano destinate al mercato nazionale e sono state rimosse per rischi legati alle sostanze chimiche. Non sono stati segnalati danni o incidenti collegati al commercio di questi prodotti.

La Spezia, 14 luglio 2026 - Maxi sequestro di calzature al porto della Spezia. Oltre 5.300 paia di sandali da donna destinati al mercato nazionale erano arrivati dalla Cina, ma prima di finire in mercati e negozi sono stati rintracciati e sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Spezia, nell'operazione condotta insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. https:www.lanazione.itvideospezia-sequestrati-migliaia-di-sandali-che-rilasciavano-sostanze-pericolose-ixlzlp4z I metalli pericolosi rilevati. Le analisi hanno rilevato cadmio e nichel oltre i limiti di legge, metalli che sono pericolosi per la salute. Il contatto prolungato con questi metalli ad esmempio può provocare dermatiti da contatto e reazioni allergiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sandali da donna con cadmio e nichel: migliaia di calzature sequestrate al porto della Spezia

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