Molfetta nichel piombo arsenico e cadmio nelle acque di falda | per la Procura è danno irreversibile

Da baritoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si chiama "Ground-Water" l'operazione che oggi ha investito il comprensorio dell'Area di Sviluppo Industriale del Comune di Molfetta. La Procura della Repubblica di Trani, avvalendosi del Nucleo Speciale d'Intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, ha iscritto.🔗 Leggi su Baritoday.it

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