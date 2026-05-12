Molfetta nichel piombo arsenico e cadmio nelle acque di falda | per la Procura è danno irreversibile

Si chiama "Ground-Water" l'operazione che oggi ha investito il comprensorio dell'Area di Sviluppo Industriale del Comune di Molfetta. La Procura della Repubblica di Trani, avvalendosi del Nucleo Speciale d'Intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, ha iscritto.🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bicchieri Tiger richiamati dal commercio, si allarga l’allerta: 6 lotti con livelli elevati di piombo e cadmioL'annuncio di Tiger che invita i clienti che avessero già acquistato i bicchieri di vetro oggetto del richiamo a smettere di usare il prodotto...

Il danno alle labbra di Alessia Fabiani è irreversibile? Ecco cosa ha rivelato la showgirl spiazzando tuttiAlessia Fabiani racconta il problema alle labbra causato da un vecchio intervento e spiega perché non vuole operarsi: una testimonianza che fa...