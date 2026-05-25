Nel porto di Barletta sono state sequestrate 5.000 pizze e pinse contraddistinte come “Made in Italy” risultate false. Le autorità hanno condotto anche perquisizioni nella provincia di Napoli nell’ambito di un’indagine della Procura di Trani. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui metodi di produzione. La vicenda riguarda prodotti alimentari che simulavano provenienza italiana senza averne i requisiti.

Sequestrate 5mila false pizze e pinse “Made in Italy” nel porto di Barletta. Perquisizioni anche in provincia di Napoli nell’inchiesta della Procura di Trani. Perquisizioni anche in provincia di Napoli nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Trani sul commercio di false pizze e pinse “Made in Italy”. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 5mila prodotti alimentari precotti nel porto di Barletta dopo controlli su un tir proveniente dall’Albania. Due persone risultano indagate con l’accusa di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta dell’autotrasportatore e del destinatario della merce, composta principalmente da pizze e pinse precotte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - False pizze “Made in Italy” sequestrate al porto di Barletta: perquisizioni anche a Napoli

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