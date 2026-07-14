Sánchez uno scandalo dietro l’altro | condannato il fratello interdetto per 9 anni dalle cariche pubbliche Ecco il modello spagnolo
Il fratello del premier spagnolo è stato condannato e interdetto per nove anni dalle cariche pubbliche. La decisione arriva dopo una serie di procedimenti giudiziari che coinvolgono anche altri membri della famiglia e il partito del leader socialista. La vicenda si aggiunge a un quadro di scandali che hanno coinvolto la famiglia e i vertici politici, alimentando le notizie di inchieste e condanne. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli delle accuse.
Ora anche il fratello di Pedro Sanchez, David, viene travolto. Fioccano le tegole giudiziarie sulla famiglia e sul partito del premier socialista spagnolo che la sinistra nostrana continua a guardare come un modello da imitare. Dopo il suo maestro politico Zapatero, dopo la moglie Begoña Gómez, fioccano altri i guai giudiziari per Pedro Sanchez, che arrivano addirittura a coinvolgere suo fratello. Negli ultimi mesi il cerchio si è progressivamente ristretto fino a coinvolgere familiari e alcuni dei principali dirigenti del Partito socialista spagnolo (Psoe), alimentando una crisi politica che il premier tenta di camuffare dietro provvedimenti spot, come la sanatoria per i migranti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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