Sánchez uno scandalo dietro l’altro | condannato il fratello interdetto per 9 anni dalle cariche pubbliche Ecco il modello spagnolo

Notizia in breve

Il fratello del premier spagnolo è stato condannato e interdetto per nove anni dalle cariche pubbliche. La decisione arriva dopo una serie di procedimenti giudiziari che coinvolgono anche altri membri della famiglia e il partito del leader socialista. La vicenda si aggiunge a un quadro di scandali che hanno coinvolto la famiglia e i vertici politici, alimentando le notizie di inchieste e condanne. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli delle accuse.