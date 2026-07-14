San Vito ripristinate insegna e staccionate del Porticciolo dopo gli atti vandalici

Nella mattinata di ieri sono stati completati i lavori di riparazione dell’insegna e delle staccionate del Porticciolo di San Vito, danneggiate da atti vandalici nei giorni precedenti.

Tarantini Time Quotidiano Sono stati completati nella mattinata di ieri gli interventi di ripristino al Porticciolo di San Vito, dopo i danneggiamenti causati da atti vandalici che avevano interessato l’area nei giorni scorsi. A renderlo noto è il Comune di Taranto, spiegando che gli operatori comunali hanno provveduto a sistemare l’insegna e le staccionate presenti nella zona, restituendo decoro a uno degli angoli più frequentati del litorale cittadino. Contestualmente è stata effettuata anche la pulizia dell’arenile della spiaggia libera, mentre l’amministrazione ha annunciato che la posidonia sarà ricollocata nei prossimi giorni.... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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