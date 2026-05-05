Atti vandalici all’ascensore San Giorgio
Nella zona di San Giorgio, l’ascensore recentemente inaugurato è stato danneggiato da atti vandalici, non da un guasto tecnico. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso per identificare i responsabili e valutare l’entità dei danni. L’episodio si è verificato in un momento in cui l’impianto era in funzione da poco tempo, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.
Non è stato un disservizio a bloccare l’ ascensore San Giorgio da poco inaugurato ma un vero e proprio atto vandalico. Le immagini di sorveglianza hanno infatti consentito scoprire l’azione di tre giovani che hanno forzato l’impianto causando gravi danni alla pulsantiera e compromettendone quindi il funzionamento. Sono in corso le attività di identificazione dei responsabili per i quali l’ente procederà con formale denuncia agli organi di polizia giudiziaria. L’ amministrazione comunale intanto sta provvedendo alla sostituzione delle parti danneggiate. "Siamo spiacenti del disagio provocato – ha comunicato il sindaco Pierluigi Peracchini – ma il servizio sarà ripristinato il prima possibile".🔗 Leggi su Lanazione.it
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