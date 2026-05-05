Atti vandalici all’ascensore San Giorgio

Nella zona di San Giorgio, l’ascensore recentemente inaugurato è stato danneggiato da atti vandalici, non da un guasto tecnico. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso per identificare i responsabili e valutare l’entità dei danni. L’episodio si è verificato in un momento in cui l’impianto era in funzione da poco tempo, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.

Non è stato un disservizio a bloccare l’ ascensore San Giorgio da poco inaugurato ma un vero e proprio atto vandalico. Le immagini di sorveglianza hanno infatti consentito scoprire l’azione di tre giovani che hanno forzato l’impianto causando gravi danni alla pulsantiera e compromettendone quindi il funzionamento. Sono in corso le attività di identificazione dei responsabili per i quali l’ente procederà con formale denuncia agli organi di polizia giudiziaria. L’ amministrazione comunale intanto sta provvedendo alla sostituzione delle parti danneggiate. "Siamo spiacenti del disagio provocato – ha comunicato il sindaco Pierluigi Peracchini – ma il servizio sarà ripristinato il prima possibile".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atti vandalici all’ascensore. San Giorgio Notizie correlate Atti vandalici in piazza BelliniVediamo quanto tempo dovrà passare prima che l'Amministrazione comunale deliberi la ripulitura del muro sotto le chiese, dichiarate Patrimonio... Leggi anche: Atti vandalici sul treno dei tifosi