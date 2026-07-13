San Vito il porticciolo perde il suo fascino | degrado e transenne nell’area riqualificata

Da tarantinitime.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il porticciolo di San Vito presenta transenne e segni di degrado nell’area riqualificata. Dopo i lavori di recupero annunciati, l’area mostra evidenti problemi di manutenzione. Le transenne sono ancora presenti, mentre le strutture appaiono abbandonate e danneggiate. La zona, un tempo punto di interesse, mostra ora un aspetto trascurato e degradato. Nessun intervento di riparazione o manutenzione è stato segnalato nelle ultime settimane.

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Tarantini Time Quotidiano Dove era stato annunciato il recupero di uno degli scorci più caratteristici della costa tarantina, oggi restano i segni del tempo e della mancata manutenzione. Il porticciolo di San Vito, riqualificato e riconsegnato ai cittadini nel 2024, si presenta in condizioni che stanno alimentando numerose segnalazioni sui social network. Le fotografie scattate nelle ultime ore mostrano un’area profondamente diversa rispetto a quella inaugurata dall’amministrazione comunale. Sulla spiaggia si sono accumulati ingenti quantitativi di posidonia, mentre lungo il litorale sono visibili tratti delimitati da transenne e reti di cantiere a causa di cedimenti che hanno interessato la zona. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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