Lo chef Daniele Fagiolini, 61 anni, è morto per un infarto mentre si trovava a casa. Il corpo dell’uomo, titolare di un ristorante nella provincia di Pisa, è stato trovato senza vita. Fagiolini era noto per la sua attività nel settore della cucina regionale toscana e tra i più apprezzati della zona. Il malore improvviso lo ha colpito in modo fatale, senza lasciare possibilità di intervento.

Il malore improvviso è stato fatale per lo chef, tra i più apprezzati della cucina regionale toscana Lo chef Daniele Fagiolini è morto per un infarto. Il corpo del 61enne, titolare dell'Antico Ristoro Le Colombaie di Catena di San Miniato (in provincia di Pisa), è stato trovato privo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - San Miniato, chef Daniele Fagiolini morto per infarto a 61 anni, il malore improvviso accusato quando era in casa

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Addio al famoso chef Daniele Fagiolini, lo chef toscano morto a 61 anni

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