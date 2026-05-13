Corigliano-Rossano CS motociclista 41enne Gianandrea La Forgia morto per infarto il malore improvviso durante gara di enduro

A Corigliano-Rossano un motociclista di 41 anni è deceduto a causa di un infarto durante una gara di enduro. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in un tratto particolarmente impervio del percorso quando ha accusato un malore improvviso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La competizione è stata temporaneamente sospesa.

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