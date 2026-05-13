Corigliano-Rossano CS motociclista 41enne Gianandrea La Forgia morto per infarto il malore improvviso durante gara di enduro
A Corigliano-Rossano un motociclista di 41 anni è deceduto a causa di un infarto durante una gara di enduro. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in un tratto particolarmente impervio del percorso quando ha accusato un malore improvviso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La competizione è stata temporaneamente sospesa.
Secondo le prime ricostruzioni, il 41enne si trovava in un tratto particolarmente impervio del percorso, raggiungibile soltanto con moto da fuoristrada, quando avrebbe accusato un malore improvviso Un motociclista di 41 anni, Gianandrea La Forgia, originario di Molfetta, è morto dopo essere s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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