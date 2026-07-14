Chef Daniele Fagiolini trovato morto in casa a 61 anni era da solo quando avrebbe avuto un malore improvviso
Lo chef Daniele Fagiolini, 61 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione. Era da solo quando avrebbe accusato un malore improvviso. Fagiolini, titolare di un ristorante a San Miniato, è stato scoperto senza vita. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e le verifiche del caso. La morte sembra essere avvenuta in modo improvviso, senza segni evidenti di violenza o cause esterne.
Lo chef Daniele Fagiolini, titolare dell'Antico Ristoro Le Colombaie a Catena di San Miniato, è stato trovato morto in casa all'età di 61 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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