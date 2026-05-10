Roma est droga e allacci abusivi I carabinieri arrestano nove persone

Venerdì 8 maggio all'alba, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno eseguito un’operazione a Roma est, in particolare nelle zone di Tor Bella Monaca e Borgata Finocchio. Durante il blitz sono state arrestate nove persone e sono state elevate denunce e sanzioni. Le operazioni si sono concentrate sulle aree di via dell'Archeologia e largo Mengaroni, dove sono stati individuati episodi di spaccio di droga e allacci abusivi alla rete elettrica.

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