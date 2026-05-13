Pioggia e fango non fermano la Gran Fondo San Camillo De Lellis | buona la prima a Bucchianico
Nonostante pioggia e fango, si è svolta con successo la prima edizione della Gran Fondo San Camillo De Lellis a Bucchianico. La manifestazione, intitolata anche al Memorial Angelo D’Onofrio, ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti che hanno affrontato il percorso nonostante le condizioni meteo sfavorevoli. La giornata ha confermato l’interesse per questa gara, che si ripeterà nei prossimi anni.
Buona la prima a Bucchianico con la Gran Fondo San Camillo De Lellis - Memorial Angelo D’Onofrio, nonostante pioggia e fango.L'evento curato dal Functional Fit Cycling Team con il patrocinio del Comune domenica scorsa ha celebrato il debutto stagionale dell'Abruzzo Mtp Cup, inaugurando.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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