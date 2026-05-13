Pioggia e fango non fermano la Gran Fondo San Camillo De Lellis | buona la prima a Bucchianico

Nonostante pioggia e fango, si è svolta con successo la prima edizione della Gran Fondo San Camillo De Lellis a Bucchianico. La manifestazione, intitolata anche al Memorial Angelo D’Onofrio, ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti che hanno affrontato il percorso nonostante le condizioni meteo sfavorevoli. La giornata ha confermato l’interesse per questa gara, che si ripeterà nei prossimi anni.

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