Ospedale ' San Camillo de Lellis' via libera ai nuovi posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale

Un ospedale locale ha ricevuto l'autorizzazione ad aumentare i posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale. La decisione rientra in un piano di ampliamento delle strutture sanitarie gestite dall'ente sanitario provinciale. La novità riguarda la possibilità di accogliere più pazienti all’interno di questa unità, contribuendo a migliorare l’offerta assistenziale nella zona. L’iter amministrativo per l’approvazione si è concluso nelle scorse settimane.