Ospedale ' San Camillo de Lellis' via libera ai nuovi posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale

Da foggiatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ospedale locale ha ricevuto l'autorizzazione ad aumentare i posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale. La decisione rientra in un piano di ampliamento delle strutture sanitarie gestite dall'ente sanitario provinciale. La novità riguarda la possibilità di accogliere più pazienti all’interno di questa unità, contribuendo a migliorare l’offerta assistenziale nella zona. L’iter amministrativo per l’approvazione si è concluso nelle scorse settimane.

Prosegue il percorso di potenziamento dell’offerta assistenziale di Asl Foggia nel territorio provinciale. Rilasciato parere favorevole, propedeutico all’attivazione di quattro posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, a seguito del sopralluogo effettuato presso il Presidio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa

Leggi anche: Tornano i posti letto nel reparto di Pneumologia dell'ospedale di Villafranca

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nella cattedrale di San Cetteo e nel santuario del Cuore Immacolato di Maria le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis; Al San Camillo la mammografia è intelligente: macchinari integrati con l'intelligenza artificiale; San Camillo-Forlanini, mammografia con IA: nuova piattaforma per la diagnosi senologica; San Camillo-Forlanini, nuova mammografia con IA integrata.

san camillo de ospedale san camillo dePresidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e RiabilitativaPresidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e ... ilsipontino.net

Manfredonia, nuovi posti letto per la riabilitazione al San Camillo: via libera dell’AslProsegue il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio della Capitanata. Al Presidio ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia è ... immediato.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.