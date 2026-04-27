Ospedale ' San Camillo de Lellis' via libera ai nuovi posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale
Un ospedale locale ha ricevuto l'autorizzazione ad aumentare i posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale. La decisione rientra in un piano di ampliamento delle strutture sanitarie gestite dall'ente sanitario provinciale. La novità riguarda la possibilità di accogliere più pazienti all’interno di questa unità, contribuendo a migliorare l’offerta assistenziale nella zona. L’iter amministrativo per l’approvazione si è concluso nelle scorse settimane.
Prosegue il percorso di potenziamento dell’offerta assistenziale di Asl Foggia nel territorio provinciale. Rilasciato parere favorevole, propedeutico all’attivazione di quattro posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, a seguito del sopralluogo effettuato presso il Presidio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa
Leggi anche: Tornano i posti letto nel reparto di Pneumologia dell'ospedale di Villafranca
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Nella cattedrale di San Cetteo e nel santuario del Cuore Immacolato di Maria le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis; Al San Camillo la mammografia è intelligente: macchinari integrati con l'intelligenza artificiale; San Camillo-Forlanini, mammografia con IA: nuova piattaforma per la diagnosi senologica; San Camillo-Forlanini, nuova mammografia con IA integrata.
Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e RiabilitativaPresidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e ... ilsipontino.net
Manfredonia, nuovi posti letto per la riabilitazione al San Camillo: via libera dell’AslProsegue il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio della Capitanata. Al Presidio ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia è ... immediato.net
Manfredonia, ok a 4 posti letto per la Riabilitazione al “San Camillo de Lellis” #manfredonia #SanCamillo - facebook.com facebook