Un uomo di 38 anni, Giuseppe Barboni, è coinvolto in un episodio di pestaggio avvenuto a San Benedetto. La vicenda si è svolta il 13 luglio 2026, con il protagonista che ha ottenuto rapidamente attenzione mediatica. Barboni, noto per tentativi di entrare in politica, ha attirato l’attenzione dopo essere stato protagonista di un episodio violento. Le indagini sono in corso, ma al momento non sono stati resi pubblici dettagli sulle circostanze.

San Benedetto, 13 luglio 2026 – È riuscito in pochi minuti a ottenere quello che stava cercando da anni: la visibilità. Chi conosce, o ha imparato a conoscere, Giuseppe Barboni, 38 anni, lo sa bene. Perché il neo-vannacciano, atleta di lotta-greco romana, e protagonista sabato sera sul lungomare di San Benedetto del Tronto del pestaggio ai danni di un uomo che stava bloccando il traffico, vive di clic. Da anni invia continui comunicati alle testate locali e nazionali, riuscendo persino a far pubblicare articoli con profili personali che, alla prova dei fatti, presentano forti incongruenze. Le sue aziende risultano prive di dipendenti. Si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Giuseppe Barboni, le ombre dell’aspirante politico "vannacciano" protagonista del pestaggio di San Benedetto

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