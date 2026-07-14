Un uomo è stato aggredito in strada a San Benedetto del Tronto durante una discussione. L'imprenditore coinvolto, esponente di un partito politico locale, ha aggredito una persona e ha condiviso il video dell'episodio sui social. Roberto Vannacci, in merito, ha preso le distanze dall'aggressione e ha commentato pubblicamente la vicenda. La polizia ha avviato indagini per chiarire i dettagli dell'aggressione.

Roberto Vannacci prende le distanze dal pestaggio avvenuto a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove l’imprenditore Giuseppe Barboni, esponente locale di Futuro Nazionale, ha aggredito un uomo dopo una discussione in strada, pubblicando poi sui social il video dell’accaduto. Il leader del movimento è intervenuto sulla vicenda con una dichiarazione all’Adnkronos, condannando il ricorso alla violenza e precisando che, a suo giudizio, quanto emerge dalle immagini non appare riconducibile a una situazione di legittima difesa. Le parole di Vannacci arrivano mentre la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo d’indagine dopo la denuncia presentata dalla vittima, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pestaggio a San Benedetto, Vannacci rompe il silenzio: cosa ha detto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Belen Rodriguez torna sui social e rompe il silenzio: ecco cosa ha detto

Mateta, l’obiettivo della Juve rompe il silenzio: cosa ha detto sul mancato passaggio al Milan. Le sue paroleL’attaccante ha commentato pubblicamente il mancato trasferimento al Milan, manifestando delusione per quanto accaduto nel mercato di gennaio.

Temi più discussi: Senzatetto iracheno blocca il traffico, affrontato e picchiato da un militante di Futuro Nazionale: il video che fa il giro dei social; Pestaggio in strada a San Benedetto, l'imprenditore-influencer alla Zanzara: Ho pensato che avesse un coltello. Il video virale...; Barboni parla dopo l'aggressione al migrante: Non mi pento. Vannacci? Non l'ho ancora sentito; San Benedetto. Aggressione in strada. Il sindaco: Violenza non è mai soluzione – VIDEO.

Dopo il pestaggio del senzatetto a San Benedetto del Tronto, riflettori puntati su Giuseppe Barboni e sul suo percorso nell'area politica di Roberto Vannacci. Cosa emerge dal suo profilo ? x.com

Pestaggio in strada a San Benedetto, l'imprenditore-influencer alla Zanzara: Ho pensato che avesse un coltello. Il video virale dell’aggressione agli atti della ProcuraSAN BENEDETTO È al vaglio della Procura delle Repubblica di Ascoli Piceno il video del pestaggio da parte di Giuseppe Barboni dell’iracheno Micheal Habeeb Jousif. corriereadriatico.it

L’imprenditore Barboni vicino a Vannacci fa lo sceriffo e picchia un immigrato per strada: il video del pestaggio reddit

San Benedetto del Tronto, militante di Fn picchia un uomo che blocca il traffico: il pestaggio in un videoÈ diventato virale il video girato sabato sera, 11 luglio, sul lungomare di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Si vede un uomo, fermo sulle strisce, in ... lapresse.it