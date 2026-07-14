Un uomo, di origine irachena e in evidente stato di alterazione, stava creando disagi al traffico sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Un imprenditore, ex agente della Marina Militare e campione di lotta greco-romana, lo ha immobilizzato con la forza. L’uomo è stato denunciato per aver intralciato il traffico e aver agito senza autorizzazione.

Fa discutere quanto accaduto sul lungomare di San Benedetto del Tronto, dove un imprenditore, ex agente della Marina Militare e campione di lotta greco-romana, ha immobilizzato con la forza un uomo di origine irachena in evidente stato di alterazione che stava creando disagi al traffico e ai passanti. La scena, ripresa in un video diventato virale sui social, ha diviso l'opinione pubblica tra chi parla di giustizia fai da te e chi difende il gesto. L'uomo fermato, già noto alle forze dell'ordine, ha denunciato l'imprenditore e la Procura di Ascoli Piceno valuterà l'ipotesi di lesioni personali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - San Benedetto del Tronto, immobilizza un uomo che intralcia il traffico: imprenditore denunciato

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UOMO blocca il traffico, MILITANTE del partito di VANNACCI lo prende a PUGNI

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