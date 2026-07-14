Al decimo minuto di Argentina contro Svizzera, Alexis MacAllister ha segnato un gol su calcio d’angolo. In quel momento, in panchina, Walter Samuel ha abbracciato i compagni, dopo aver ideato lo schema che ha portato alla rete. Samuel, ex difensore che ha vinto il Triplete con l’Inter, ha contribuito alla manovra con un’idea tattica. La scena si è svolta davanti ai tifosi e alle telecamere, suscitando entusiasmo tra i presenti.

Segna Alexis MacAllister e tutti in panchina abbracciano Walter Samuel. Questa la scena al minuto 10 di Argentina-Svizzera, la spiegazione è che l’ex difensore dell’Inter del Triplete aveva preparato lo schema su calcio d’angolo con l’inserimento di Mac. E quando si è realizzato, tutto lo staff ha esultato con il Muro interista. Lionel Scaloni poi ha raccontato: “Walter aveva studiato l’entrata sul primo palo del giocatore, nei calci piazzati non serve essere troppo alti, ma conta di più la posizione dell’inserimento”. Lo staff di Scaloni è composto da ex giocatori che in carriera sono stati più famosi e hanno vinto più di lui. Oltre a Samuel, ne fanno parte anche Pablo Aimar, fra gli altri trofei anche una coppa Uefa con il Valencia, e Roberto Ayala, passato pure da Napoli e Milan, con cui festeggiò lo scudetto del 1999. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Samuel, Aimar e Ayala: i grandi ex che stanno esaltando l'Argentina di Scaloni

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