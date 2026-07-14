Samuel Aimar e Ayala | i grandi ex che stanno esaltando l' Argentina di Scaloni
Al decimo minuto di Argentina contro Svizzera, Alexis MacAllister ha segnato un gol su calcio d’angolo. In quel momento, in panchina, Walter Samuel ha abbracciato i compagni, dopo aver ideato lo schema che ha portato alla rete. Samuel, ex difensore che ha vinto il Triplete con l’Inter, ha contribuito alla manovra con un’idea tattica. La scena si è svolta davanti ai tifosi e alle telecamere, suscitando entusiasmo tra i presenti.
Segna Alexis MacAllister e tutti in panchina abbracciano Walter Samuel. Questa la scena al minuto 10 di Argentina-Svizzera, la spiegazione è che l’ex difensore dell’Inter del Triplete aveva preparato lo schema su calcio d’angolo con l’inserimento di Mac. E quando si è realizzato, tutto lo staff ha esultato con il Muro interista. Lionel Scaloni poi ha raccontato: “Walter aveva studiato l’entrata sul primo palo del giocatore, nei calci piazzati non serve essere troppo alti, ma conta di più la posizione dell’inserimento”. Lo staff di Scaloni è composto da ex giocatori che in carriera sono stati più famosi e hanno vinto più di lui. Oltre a Samuel, ne fanno parte anche Pablo Aimar, fra gli altri trofei anche una coppa Uefa con il Valencia, e Roberto Ayala, passato pure da Napoli e Milan, con cui festeggiò lo scudetto del 1999. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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