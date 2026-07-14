Una notifica sull’app salute. Una scelta da fare. E quel pensiero in filigrana: se non condivido i miei dati, cosa perdo davvero? Con l’arrivo dell’AI in Samsung Health, la risposta non è così scontata. A molti piace contare i passi, dormire meglio, capire cosa dice il cuore dopo una corsa. Lo facciamo con fiducia, lasciando che lo smartphone ci legga addosso. Con Samsung Health, questa routine è diventata un rito quotidiano. E oggi entra un nuovo elemento: la Intelligenza Artificiale. Promette analisi più fini, consigli su misura, motivazioni che sembrano scritte per noi. Bello. Ma ogni promessa ha un retroscena. Gli avvisi nell’app parlano chiaro di “elaborazioni avanzate” e di funzioni che passano dal cloud. 🔗 Leggi su Temporeale.info

Segui gli aggiornamenti su Samsung.

© Temporeale.info - Samsung Health e l’Intelligenza Artificiale: Rischio Perdita di Sincronizzazione per chi Rifiuta la Condivisione dei Dati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Samsungs Great Escape: Is the Chinese Market Becoming a Quagmire | China Unveiled

Notizie e thread social correlati

Google resetta Fitbit e Nest: rischio perdita totale dei datiGoogle sta pianificando di aggiornare le piattaforme Fitbit e Nest entro la fine di maggio, annunciando un reset completo dei servizi.

La Rivoluzione della Digital Health: Nasce la Piattaforma d’Intelligenza Artificiale per la Farmacia del FuturoÈ stata presentata una nuova piattaforma digitale basata sull'intelligenza artificiale destinata alle farmacie.

Temi più discussi: Samsung Health e il consenso di accesso ai dati per addestrare l'IA. Nessun allarme, è un problema americano; Dovete dare i vostri dati all’IA in Samsung Health, altrimenti non potrete usarla; Samsung vuole i tuoi dati su farmaci e ciclo mestruale: rifiuti? Addio sincronizzazione; Samsung Health chiede i dati per l'AI: chi rifiuta può perdere la sincronizzazione.

Non c'è scelta x.com

Pensi che valga la pena passare da un fit 3 a un galaxy watch 7 o 8? reddit

Samsung Health, la scelta sull'IA che divide gli utentiSamsung Health introduce un consenso per l'IA: chi rifiuta rischia di perdere sincronizzazione e dati sanitari salvati nel cloud. msn.com

Samsung Health e il consenso di accesso ai dati per addestrare l'IA. Nessun allarme, è un problema americanoGli utenti che usano un Galaxy Watch si sono preoccupati dopo alcune notizie apparse sulla stampa internazionale relativamente alla perdita di sincronizzazione dei dati sanitari se si rifiuta di conce ... dday.it