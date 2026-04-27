Google resetta Fitbit e Nest | rischio perdita totale dei dati

Google sta pianificando di aggiornare le piattaforme Fitbit e Nest entro la fine di maggio, annunciando un reset completo dei servizi. Questa operazione prevede la cancellazione dei profili degli utenti e della loro cronologia, inclusi eventuali post e dati memorizzati. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti che temono di perdere tutte le informazioni salvate sui rispettivi account.

? Cosa sapere Google aggiorna le community Fitbit e Nest entro il mese di maggio.. La migrazione comporta la cancellazione dei profili e della cronologia post degli utenti.. Google pianifica un radicale rinnovamento delle community Fitbit e Home entro il mese di maggio, con il rischio concreto di una cancellazione totale dei dati esistenti per migliaia di utenti. La trasformazione, definita dal colosso tecnologico come una svolta epocale, non si limiterà a un semplice restyling estetico. Le piattaforme di Google Home e Nest, insieme alla community Fitbit, subiranno un cambiamento strutturale profondo che prevede l’introduzione di categorie più intuitive e un nuovo layout.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google resetta Fitbit e Nest: rischio perdita totale dei dati Notizie correlate Addio Fitbit: arriva Google Health con il nuovo Fitbit Air? Cosa sapere Google lancia Google Health e il nuovo dispositivo Fitbit Air senza schermo. Google Foto elimina foto anche da altre cartelle: rischio perdita dati per duplicati non protetti. Attenzione Android.Un comportamento inatteso di Google Foto sta mettendo in allerta gli utenti Android: l'eliminazione di immagini dalla galleria potrebbe comportare la...