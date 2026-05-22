La Rivoluzione della Digital Health | Nasce la Piattaforma d’Intelligenza Artificiale per la Farmacia del Futuro

È stata presentata una nuova piattaforma digitale basata sull'intelligenza artificiale destinata alle farmacie. Questa tecnologia permette ai clienti di interagire con uno schermo che li accoglie e propone assistenza automatizzata, senza coinvolgimento diretto del personale. La piattaforma utilizza algoritmi per offrire supporto e informazioni sui prodotti e sui farmaci disponibili. La sua introduzione mira a integrare strumenti digitali nelle farmacie, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e ottimizzare i servizi offerti.

Immaginate di entrare in farmacia, avvicinarvi a uno schermo e sentirvi dire: “Ciao, come posso aiutarti oggi?” Non da un farmacista oberato di lavoro. Da un essere umano digitale, ultra-realistico, che vi guarda negli occhi, analizza il vostro viso e vi consiglia il prodotto giusto in pochi secondi. Non è fantascienza. È già realtà. Si chiama Todo AI. L’evoluzione tecnologica sta ridefinendo i confini della salute e della prevenzione, trasformando radicalmente il modo di vivere l’esperienza all’interno della farmacia. Attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali avanzate, il punto vendita tradizionali si evolve in un hub di servizi intelligenti, dove l’interazione tra utente e informazione scientifica raggiunge livelli di personalizzazione e accuratezza mai visti prima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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