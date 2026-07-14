Un uomo di Bursa, in Turchia, ha salvato un’oca destinata alla morte e, dopo dieci anni, i due sono diventati inseparabili. La vicenda si è svolta nel corso di un’azione di salvataggio, quando l’uomo ha preso sotto la sua protezione l’animale, che altrimenti non avrebbe avuto possibilità di sopravvivere. Da allora, l’oca ha vissuto con lui, condividendo anni di vicinanza e affetto.

A volte basta un piccolo gesto di gentilezza per cambiare completamente il destino di due esseri viventi. È la storia arrivata da Bursa, città della Turchia nord-occidentale, dove un uomo ha raccontato il legame speciale nato con un’oca che, secondo tutti, non avrebbe avuto possibilità di sopravvivere. Un’amicizia iniziata in un momento difficile, quando l’animale sembrava ormai destinato a una fine tragica. Dieci anni fa, un vicino aveva affidato quell’oca all’uomo con un’indicazione precisa: avrebbe dovuto essere utilizzata come cibo per il cane. L’animale era infatti molto malato, debole e considerato ormai senza speranze. “Non ho avuto il coraggio di farlo”, ha raccontato l’uomo, spiegando di non essere riuscito a sopprimere l’animale. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Salva un’oca destinata alla morte: dopo dieci anni diventano inseparabili

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The Destruction of Pompeii (Documentary)

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