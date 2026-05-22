Dieci anni dopo la morte The final act il docufilm su David Bowie anche a Trieste

Una delle figure più influenti della cultura contemporanea ritratta in un docufilm per soli tre giorni in 100 sale italiane. È David Bowie in The final act, il docufilm su trent'anni di carriera anche a Trieste il 25, 26 e 27 maggio: le proiezioni saranno al Nazionale e al The Space.“L'uomo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Dieci anni dopo la morte di Demis Roussos, sua moglie ne ha finalmente parlato.

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