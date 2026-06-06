Cancro un italiano su dieci non crede alla medicina e alla ricerca I numeri dopo la morte di Rita Benini che ha seguito le teorie Hamer
Dopo la morte di una donna che aveva seguito le teorie di Hamer, sono stati diffusi dati secondo cui circa un italiano su dieci non si fida della medicina e della ricerca. La vicenda di Eleonora Bottaro, che aveva adottato approcci alternativi, è diventata un esempio di come la sfiducia possa influire sulle scelte di cura. I numeri sono stati pubblicati in relazione alla perdita di una paziente affetta da cancro.
La storia di Eleonora Bottaro continua a rappresentare uno dei casi più emblematici delle conseguenze della sfiducia nella medicina scientifica. La giovane, malata di leucemia, morì nel 2016 a soli 18 anni dopo aver rifiutato la chemioterapia seguendo le convinzioni della famiglia, legata alle teorie alternative del cosiddetto metodo Hamer. Per quella vicenda il padre, Lino Bottaro, è stato condannato a due anni di reclusione per omicidio colposo. La mamma della giovane, Rita Benini, sostenitrice delle teorie hameriane, è poi morta questo anno dopo aver sviluppato un tumore alla lingua. Secondo il metodo elaborato dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer vi è infatti l’idea che la malattia rappresenti la manifestazione fisica di un conflitto emotivo o di un trauma irrisolto, da affrontare soprattutto sul piano psicologico piuttosto che con le cure mediche tradizionali. 🔗 Leggi su Open.online
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Temi più discussi: Argilla e vitamina C per curare il cancro: un italiano su dieci non crede alla scienza; Rita Benini muore a 60 anni rifiutando la chemioterapia; Eleonora Bottaro, la mamma Rita muore per un tumore: anche lei ha rifiutato la chemio (come fece con la figlia); Padova, negò la chemio alla figlia malata: dieci anni dopo anche lei stroncata da un cancro.
È deceduta a 10 anni di distanza dalla figlia per un tumore non curato volontariamente, Rita Benini, madre di Eleonora, la 18enne padovana che il 29 agosto 2016 morì per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare perché seguaci d facebook
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