Durante un comizio a Pescara, alcuni attivisti di un movimento politico hanno eseguito un saluto fascista, tendendo il braccio e gridando “Italia, nazione, remigrazione”.

Braccia tese al grido di “Italia, nazione, remigrazione”. Alcuni attivisti di Futuro Nazionale hanno eseguito il saluto fascista durante il comizio di Roberto Vannacci a Pescara. Il leader si trovava in Abruzzo per accogliere due nuovi membri nel partito. I partecipanti hanno sventolato le bandiere italiane e poi hanno alzato il braccio teso in direzione dei dirigenti del partito che si trovavano sul palco, intonando il coro all’unisono dalla piazza. Il braccio teso è stato immortalato anche durante l’esecuzione dell’inno nazionale che ha aperto la manifestazione in piazza Sacro Cuore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Saluti fascisti al comizio di Vannacci a Pescara: gli attivisti tendono il braccio al grido di “Italia, nazione, remigrazione”

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