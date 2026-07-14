Durante un comizio a Pescara, circa cento persone hanno interrotto il discorso di un esponente di un movimento di destra, gridando “fascisti, tornate nelle fogne” e intonando cori antifascisti come “Bella Ciao”. La polizia è intervenuta per gestire la situazione. L’oratore ha risposto con un commento diretto, dicendo “Me ne frego”. La scena si è svolta sotto gli occhi degli spettatori presenti.

Tensione al comizio di Roberto Vannacci a Pescara. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato da un centinaio di persone al grido di “ fascisti, tornate nelle fogne “, cori antifascisti, e “Bella Ciao”. I manifestanti hanno esposto anche striscioni contro il generale come ‘Futuro Nazionale, servi del capitale’ o ‘Gramsci vive (e lotta insieme a noi)’. La polizia, in tenuta antisommossa, è intervenuta per evitare che i due schieramenti venissero a contatto tra di loro. Vannacci era a Pescara per presentare il passaggio al suo partito di Valeria Toppetti e Cristian Orta, ex assessori dell’attuale giunta guidata dal sindaco Carlo Masci. Durante il comizio Vannacci ha replicato ai manifestanti citando Gabriele D’Annunzio: “ Me ne frego, me ne frego, me ne frego”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci contestato a Pescara al grido di “fascisti, tornate nelle fogne”: interviene la polizia. Lui dal palco: “Me ne frego”

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VANNACCI NON SI DICHIARA ANTI FASCISTA grande generale

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