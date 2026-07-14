Durante il comizio di Roberto Vannacci a Pescara, sono stati rivolti saluti fascisti e sono scoppiate contestazioni. La polizia è intervenuta per gestire la tensione. Vannacci si trovava a Pescara per ufficializzare il passaggio a Futuro Nazionale di due consiglieri comunali.

Clima teso a Pescara durante il comizio di Roberto Vannacci, arrivato per ufficializzare il passaggio a Futuro Nazionale dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta. Circa cento contestatori hanno risposto con cori antifascisti ai saluti romani: la polizia è intervenuta in tenuta antisommossa per separare i gruppi. Pescara, contestato Roberto Vannacci Il primo comizio abruzzese di Roberto Vannacci da leader di Futuro Nazionale ha incontrato momenti di forte tensione. Il generale era arrivato a Pescara martedì 14 luglio, nel primo pomeriggio, per una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune. Il motivo era l’ufficializzazione dell’ingresso nel movimento dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta, entrambi ex assessori della giunta guidata dal sindaco Carlo Masci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Saluti fascisti al comizio di Roberto Vannacci a Pescara, contestazione e tensione: interviene la polizia

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Futuro Nazionale, Vannacci: Nella Costituzione non c'è la parola antifascista

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