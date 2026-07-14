Salute oltre dieci milioni di italiani li usano | cosa cambia ora su quei medicinali

Oltre dieci milioni di italiani hanno utilizzato medicinali omeopatici nell’ultimo anno. Il settore, che vale 160 milioni di euro, coinvolge un pubblico numeroso. Le nuove norme introdotte regolamentano la produzione e la vendita di questi prodotti, con particolare attenzione alle indicazioni e alle modalità di etichettatura. Le modifiche riguardano anche l’obbligo di indicare chiaramente l'assenza di evidenze scientifiche per alcune tipologie di medicinali. Le regole sono state pubblicate sulla gazzetta ufficiale e sono in vigore da subito.

Più di 10 milioni di italiani hanno usato medicinali omeopatici nell’ultimo anno. Un dato che riaccende il confronto su omeopatia, regole, informazione e ricerca scientifica: il settore vale 160 milioni di euro e coinvolge un pubblico tutt’altro che marginale. Il tema è approdato al Senato, nella Sala Caduti di Nassiriya, durante l’incontro promosso dal senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Satta. Al centro della discussione, il quadro normativo italiano, ancora non pienamente allineato agli altri Paesi europei, e le prospettive di un comparto che conta 25 aziende e circa 2mila addetti. Il nodo delle regole e dell’informazione. «Quando... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Stipsi: oltre 10 milioni di italiani ne soffrono

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Temi più discussi: Health, dolore cronico: ne soffrono 10 milioni di italiani; Medicinali omeopatici, informazioni più complete. foglietto illustrativo e norme allineate all’Europa; Cancro, l'allarme dell'Oms: senza una svolta i nuovi casi sfioreranno i 35 milioni l'anno entro il 2050; Annunziata, migliorano i conti e la produzione di salute. Oltre 400 assunzioni in 3 anni e mezzo.

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