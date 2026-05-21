Secondo un rapporto diffuso da Anas, appena il 41,9% degli italiani utilizza correttamente il cellulare mentre guida, preferendo strumenti come l’assistente vocale o il connubio Bluetooth. La maggior parte dei conducenti utilizza il telefono senza adottare le misure di sicurezza previste dalla legge, come l’uso di auricolari o dispositivi compatibili. I dati si basano su un’indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione che si sposta in auto, evidenziando una prevalenza di comportamenti potenzialmente rischiosi alla guida.

Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della Ricerca sugli stili di guida commissionata da Anas, società del Gruppo FS e condotta da GR (Global Research) con interviste su un campione di oltre 4mila persone e 5mila osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora il numero prima di inserire il vivavoce e l’8,9% guida con lo smartphone in mano. Il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida. Inoltre, il 75% degli italiani lo ritiene pericoloso al volante. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Solo quattro italiani su dieci usano correttamente il cellulare alla guida Report Anas

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