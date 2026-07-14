Salute cresce l’interesse in Italia | milioni di utilizzatori in un anno

Milioni di italiani hanno acquistato almeno una volta prodotti omeopatici, secondo un’indagine di Eumetra. Il 97% della popolazione conosce l’omeopatia, mentre circa 22,5 milioni di persone hanno usato questi medicinali almeno una volta. I medicinali omeopatici continuano a essere presenti nelle abitudini di una parte significativa della popolazione italiana, confermando un crescente interesse nel settore.

I medicinali omeopatici continuano a trovare spazio nelle abitudini di una parte significativa della popolazione italiana. Secondo un’indagine realizzata da Eumetra per Omeoimprese, il 97% degli italiani conosce l’omeopatia, mentre circa 22,5 milioni di persone dichiarano di aver acquistato almeno una volta prodotti appartenenti a questa categoria. Nell’ultimo anno, gli utilizzatori sarebbero stati 10,4 milioni. Il settore rappresenterebbe oggi un mercato da circa 160 milioni di euro. In Italia operano 25 aziende, con circa duemila addetti, numeri che collocherebbero il Paese al terzo posto in Europa per dimensioni del comparto. Si tratta, in ogni caso, di dati presentati dall’associazione delle imprese del settore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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