Produzione industriale l’Italia cresce ancora | terzo trimestre consecutivo in positivo +1,3% in un anno

Da secoloditalia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La produzione industriale italiana continua a crescere, segnando un incremento dello 0,5% rispetto a marzo e registrando un aumento del 1,3% rispetto all’anno precedente. È il terzo trimestre consecutivo di rialzo, secondo le rilevazioni Istat. I dati mostrano un andamento positivo che coinvolge vari settori dell’industria, con un trend di crescita stabile e costante.

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Produzione industriale accelera per il terzo trimestre consecutivo. I dati emersi dalle rilevazioni Istat sorridono all’Italia che continua a vedere una crescita: ad aprile 2026 si stima che l’indice destagionalizzato aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annuale, ad aprile 2026 l’indice generale aumenta in termini tendenziali dell’1,3%. Traino dei beni intermedi e strumentali. Il traino principale deriva dalla dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali. In crescita risulta pure la media del trimestre febbraio-aprile rispetto ai tre mesi precedenti. Secondo quanto scrive l’Istituto di statistica nel documento diffuso... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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