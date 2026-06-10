Produzione industriale l’Italia cresce ancora | terzo trimestre consecutivo in positivo +1,3% in un anno

Notizia in breve

La produzione industriale italiana continua a crescere, segnando un incremento dello 0,5% rispetto a marzo e registrando un aumento del 1,3% rispetto all’anno precedente. È il terzo trimestre consecutivo di rialzo, secondo le rilevazioni Istat. I dati mostrano un andamento positivo che coinvolge vari settori dell’industria, con un trend di crescita stabile e costante.