Export l’Italia vola | in un anno cresce del 7,4% Importazioni | +4,8 a marzo 2026
A marzo 2026, i dati Istat mostrano un aumento sia delle esportazioni che delle importazioni italiane. Le esportazioni sono cresciute del 4,1% rispetto al mese precedente, mentre le importazioni sono aumentate del 4,8%. In un quadro di crescita complessiva, le esportazioni italiane sono aumentate del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le importazioni sono salite del 4,8% a livello mensile. Entrambi i settori hanno registrato valori positivi, contribuendo a un quadro di miglioramento nel commercio estero del paese.
Import ed export fanno sorridere l’Italia. Secondo gli ultimi dati Istat nel mese di marzo 2026 si stima una crescita congiunturale di entrambi i comparti: più ampia per le importazioni (+4,8%) rispetto alle esportazioni (+4,1%) ed entrambe positive. Inoltre, andando nel dettaglio, l’aumento su base mensile dell’export è maggiore per l’area Ue (+4,7%) rispetto a quella extra Ue (+3,6%). Nel primo trimestre 2026, rispetto al precedente, l’export cresce del 4,0%, l’import del 2,3%. Secondo le rilevazioni dell’Istituto di Statistica i numeri migliorano ancora se calcolati si base annua: marzo 2026 l’export cresce del 7,4% in valore e del 4,2% in volume rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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