Export l’Italia vola | in un anno cresce del 7,4% Importazioni | +4,8 a marzo 2026

A marzo 2026, i dati Istat mostrano un aumento sia delle esportazioni che delle importazioni italiane. Le esportazioni sono cresciute del 4,1% rispetto al mese precedente, mentre le importazioni sono aumentate del 4,8%. In un quadro di crescita complessiva, le esportazioni italiane sono aumentate del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le importazioni sono salite del 4,8% a livello mensile. Entrambi i settori hanno registrato valori positivi, contribuendo a un quadro di miglioramento nel commercio estero del paese.

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