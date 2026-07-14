salmonella non lo mangiate allarme in italia scatta il ritiro dai supermercati

Notizia in breve

Un lotto di salame nostrano è stato ritirato dai supermercati italiani a causa di un sospetto di presenza di salmonella. La decisione è stata presa dopo una segnalazione riguardante la possibile contaminazione batterica. Nessun consumatore è stato ancora segnalato come vittima, ma il prodotto è stato immediatamente rimosso dagli scaffali per precauzione.