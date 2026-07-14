Salmonella non lo mangiate Allarme in Italia scatta il ritiro dai supermercati
Un lotto di salame nostrano è stato ritirato dai supermercati italiani a causa di un sospetto di presenza di salmonella. La decisione è stata presa dopo una segnalazione riguardante la possibile contaminazione batterica. Nessun consumatore è stato ancora segnalato come vittima, ma il prodotto è stato immediatamente rimosso dagli scaffali per precauzione.
Nuovo richiamo alimentare disposto in Italia per motivi di sicurezza. Il provvedimento riguarda un lotto di salame nostrano, ritirato dal mercato dopo la segnalazione della possibile presenza di batteri potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. L’avviso è stato diffuso dal Ministero della Salute, che invita i cittadini a verificare l’eventuale acquisto del prodotto interessato e a non consumarlo in via precauzionale. Il richiamo riguarda il salame nostrano a marchio I Veneti, commercializzato in confezioni da 700 grammi. Il motivo del provvedimento è la possibile presenza di Salmonella spp. e di Escherichia coli STEC, microrganismi che possono provocare infezioni anche gravi, soprattutto nei soggetti più fragili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Allarme nei supermercati: “Non mangiate queste caramelle”. Scatta il ritiro del prodottoUn richiamo precauzionale interessa un tipo di caramelle gommose vendute nei supermercati.
“Salmonella, non mangiateli”. Allarme in Italia, scatta il ritiro dagli scaffaliIl Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di alcuni alimenti dagli scaffali in Italia a causa di un possibile rischio di salmonella.
Argomenti più discussi: Nausea e crampi dopo aver mangiato? I campanelli d'allarme da non sottovalutare e i cibi più a rischio in estate; Salmonella Stanley in Europa, possibile focolaio legato ai noodles aromatizzati: i prodotti da controllare.
Cookist. . PENSI SIA SICURO MANGIARE I WURSTEL CRUDI? NON È COSÌ! Il nostro biologo nutrizionista Simone Gabrielli ci spiega perché alcuni cibi, dalle patate ai legumi, fino alla nuova moda del latte crudo, non andrebbero MAI consumati senza cott facebook
Salmonella Stanley in Europa, possibile focolaio legato ai noodles aromatizzati: i prodotti da controllareUn focolaio di Salmonella Stanley ha interessato vari Paesi europei con 106 casi e, dopo una serie di indagini, Efsa ed Ecdc ritengono che ... bigodino.it
Richiamato salame dai supermercati, l’allerta del Ministero: Pericolo salmonella, non mangiateloIl Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di salame rovetano dell’azienda marchigiana Regoli Ivano Snc per presenza di Salmonella spp. Il prodotto da 500 g non va consumato e può ... fanpage.it