Un richiamo precauzionale interessa un tipo di caramelle gommose vendute nei supermercati. Le autorità hanno ordinato il ritiro del prodotto dopo i controlli di routine. La comunicazione invita i consumatori a non mangiare le caramelle, che sono state trovate potenzialmente non conformi agli standard di sicurezza alimentare. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali rischi specifici o sulla quantità coinvolta.

L’ennesima allerta alimentare richiama l’attenzione dei consumatori su un prodotto molto diffuso sugli scaffali dei supermercati. Questa volta il provvedimento riguarda un tipo di caramelle gommose, richiamate in via precauzionale dopo i controlli effettuati dalle autorità competenti. Il richiamo interessa un lotto ben preciso e arriva con un’indicazione chiara rivolta a chi lo ha acquistato. Ritiro del prodotto dai supermercati: il richiamo del Ministero della Salute. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di caramelle gommose. Alla base del richiamo vi è la presenza dell’ additivo alimentare E 425 (Konjac), una sostanza che non è autorizzata nell’Unione europea per questa specifica categoria di prodotti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allarme nei supermercati: “Non mangiate queste caramelle”. Scatta il ritiro del prodotto

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