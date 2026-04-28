Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di alcuni alimenti dagli scaffali in Italia a causa di un possibile rischio di salmonella. Sono stati segnalati due richiami: uno riguarda un lotto di polvere di moringa biologica, l'altro semi di coriandolo. Le autorità hanno invitato i consumatori a evitare di consumare i prodotti interessati e a controllare eventuali avvisi sui punti vendita.

Il Ministero della Salute ha pubblicato due nuovi richiami alimentari che riguardano prodotti di uso comune: un lotto di polvere di moringa biologica e uno di semi di coriandolo. Le motivazioni sono serie e diverse tra loro: un rischio microbiologico nel primo caso e un rischio chimico nel secondo. Nel dettaglio, il richiamo della polvere di moringa riguarda un prodotto a marchio Erbavoglio, ritirato dal mercato per la possibile presenza di Salmonella Spp.. La contaminazione è stata individuata durante controlli ufficiali sulla materia prima, facendo scattare immediatamente la procedura di sicurezza. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 200 grammi, identificato con il numero di lotto MPCHS1224 e con termine minimo di conservazione (TMC) 31122027.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Salmonella, non mangiateli”. Allarme in Italia, scatta il ritiro dagli scaffali

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