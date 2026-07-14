Per salire in esclusiva sulla Torre del Mangia a Siena bisogna pagare 2.000 euro. La cifra è stabilita nel nuovo regolamento sulle aperture straordinarie approvato recentemente dalla giunta comunale. La proposta è stata avanzata dal vicesindaco. La misura definisce i costi per le visite speciali e le aperture fuori orario standard. Non sono stati forniti dettagli su come venga gestita la prenotazione o le modalità di pagamento.

Siena, 14 luglio 2026 – Salire in esclusiva sulla Torre del Mangia a Siena? E’ possibile, ma servono 2mila euro. La cifra è contenuta all’interno del nuovo disciplinare sulle aperture straordinarie approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco Michele Capitani. Un provvedimento che nasce dalla volontà di regolamentare una procedura spesso richiesta da soggetti pubblici e privati. Le cifre. Il regolamento consente quindi a soggetti pubblici e privati d i richiedere aperture dedicate in occasione di eventi, iniziative istituzionali o attività di rappresentanza. Il costo è ridotto del cinquanta per cento o non dovuto per le iniziative promosse da enti pubblici, istituzioni culturali, università, fondazioni e soggetti che operano per finalità istituzionali o di interesse pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Salire in esclusiva sulla Torre del Mangia? Costa 2mila euro. Siena fissa le cifre, ora c’è un nuovo disciplinare

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