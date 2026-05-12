Una nuova truffa si sta diffondendo nei supermercati, in cui i malviventi si presentano come operatori di associazioni benefiche e convincono i clienti a donare piccole somme di denaro, spesso poche decine di euro, con la scusa di aiutare i bambini. In realtà, si tratta di un raggiro che può costare fino a 2.000 euro alle vittime, coinvolgendo spesso il pagamento tramite POS o altre modalità di pagamento elettronico.

Una richiesta di pochi euro per aiutare bambini malati, un approccio garbato tra le corsie del supermercato e un pagamento apparentemente innocuo con il Pos. È così che parte un nuovo tipo di truffa, segnalata in Alto Adige e in Trentino, dove le autorità locali hanno invitato i cittadini a prestare massima attenzione. Il meccanismo punta soprattutto sulla fretta di chi sta facendo la spesa e abbassa la guardia davanti a una richiesta che sembra legata a iniziative benefiche. La cifra proposta è minima, spesso sotto i 10 euro, ma il conto finale può rivelarsi molto più salato, senza che la vittima se ne accorga. Ecco come funziona nel dettaglio la truffa del Pos e quali sono le precauzioni per evitare brutte sorprese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Truffa del POS: il nuovo raggiro al supermercato che costa fino a 2mila euro

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