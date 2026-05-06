A Roma i prezzi delle case continuano a salire | un bilocale costa 2mila euro in più in un mese

A Roma, i prezzi degli immobili aumentano ancora, con un incremento di circa 2.000 euro al mese per un bilocale. Secondo i dati di Idealista, il costo al metro quadro supera la media nazionale, con i quartieri Eur e Parioli che contribuiscono a questa crescita. Nel frattempo, nelle città di Latina e Viterbo, i prezzi degli immobili registrano una diminuzione.

Secondo Idealista il costo al metro quadro a Roma continua a salire e supera la media nazionale. Fra i quartieri Eur e Parioli trainano, mentre scendono i prezzi a Latina e Viterbo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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