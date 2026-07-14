Un operaio di 25 anni ha salito sulla cima di una gru in un cantiere di Rimini per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio. La scena si è svolta questa mattina in un cantiere di via Pindemonte, dove l’operaio ha deciso di salire sulla struttura alta per manifestare la sua disapprovazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni per far scendere l’uomo. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente.

Rimini, 14 luglio 2026 – Mattinata di tensione a Rimini, dove un operaio egiziano di 25 anni è salito sulla cima di una gru all’interno del cantiere del nuovo asilo nido di via Pindemonte per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, facendo intervenire vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine, che hanno avviato una trattativa per convincere il giovane a scendere in sicurezza. Nel frattempo, sotto la gru si sono radunati altri operai egiziani, impegnati in quattro diversi cantieri della zona, che denunciano analoghi ritardi nel pagamento delle retribuzioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la vicenda e verificare la posizione contrattuale dei lavoratori coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Non ci pagano lo stipendio”. Operaio disperato sale sulla cima di una gru

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