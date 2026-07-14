Salami richiamati nei supermercati rischio salmonella e microbiologico | i lotti interessati

Sono stati ritirati dai supermercati alcuni lotti di salami a causa di rischio microbiologico e presenza di salmonella ed Escherichia coli STEC. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di prodotti venduti in vari punti vendita. I lotti interessati sono stati identificati e rimossi dagli scaffali. Non sono stati segnalati casi di malattie finora. I consumatori sono invitati a verificare i dettagli sui prodotti e a evitare il consumo di quelli coinvolti.

Nuovi richiami alimentari per salami venduti nei supermercati e nei punti vendita. Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro di alcuni prodotti per rischio microbiologico e, in un caso, per presenza di salmonella ed escherichia coli STEC. Gli avvisi riguardano salami a marchio Antica Corte Pallavicina Fratelli Spigaroli e I Veneti. I prodotti interessati non devono essere consumati e possono essere restituiti al punto vendita in cui sono stati acquistati. Salami richiamati, i lotti interessati. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame Antico Spigaroli senza nitrati e di salame Cresponetto a marchio Antica Corte Pallavicina Fratelli Spigaroli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SALAME RITIRATO DAI SUPERMERCATI: RISCHIO SALMONELLA. ECCO MARCA E LOTTI INTERESSATI DAL RICHIAMO

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